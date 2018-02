Die Türkei verschärft Ton im Erdgas-Streit mit Zypern

Nikosia. „So lange die Zypernfrage nicht gelöst ist, wird die Türkei einseitige Explorationen nicht erlauben“, sagte Energieminister Berak Albayrak am Donnerstag bei einer Energiekonferenz in Istanbul. Sein Wort hat Gewicht: Albayrak ist Schwiegersohn des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan.

Am 9. Februar stoppte die Türkei vor Zypern das Bohrschiff „Saipem 12000“, das dort im Auftrag des Energiekonzerns Eni nach Erdgas suchen soll. Ankara begründet die Blockade mit Marine-Manövern, bei denen mit scharfer Munition geschossen wird. Damit kann das Bohrschiff seine Mission im Suchgebiet Soupiá (Tintenfisch) nicht erfüllen. Am Freitag kapitulierte Eni und zog die „Saipem 12000“ ab. Das Schiff nahm Kurs auf Marokko, wo es Anfang März den nächsten Auftrag hat. Für die Republik Zypern ist das ein herber Rückschlag. Außenminister Ioannis Kassoulides sagt: „Die Gewalt der Waffen obsiegt immer, wenn es keine Kraft gibt, die sich ihr entgegenstellt.“

Zypern kündigt Widerstand an

Mit der türkischen Seeblockade und der Drohung des Energieministers Albayrak erreicht der Gasstreit vor Zypern einen neuen Höhepunkt. Die von ethnischen Griechen und Türken bewohnte Insel ist geteilt, seit die Türkei 1974 den Nordteil militärisch besetzte. Vor der Süd- und Ostküste Zyperns werden bedeutende Erdgasvorkommen vermutet. Die Regierung der international anerkannten Republik Zypern hat Konzessionen an mehrere Energiekonzerne vergeben. Aber die Türkei spricht Zypern das Recht dazu ab. Sie verlangt nicht nur eine Beteiligung der türkischen Zyprer, sondern sie erhebt auch Ansprüche auf Teile der Konzessionsgebiete, die nach ihrer Ansicht zur türkischen Wirtschaftszone gehören.

Der Gasstreit stand am Donnerstagabend im Mittelpunkt eines Treffens des zyprischen Staatschefs Nikos Anastasiades mit dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk in Brüssel. Anastasiades hatte diese Woche angeboten, Erlöse aus der Gasförderung in einen Sonderfonds einzuzahlen und nach einer Zypernlösung proportional an beide Volksgruppen zu verteilen. Damit geben sich aber weder die türkischen Zyprer noch die Türkei zufrieden.

Wie die Türkei weitere Explorationen unterbinden will, führte Energieminister Albayrak nicht aus – vermutlich mit militärischen Mitteln, wie bisher. Mit der türkischen Kriegsmarine können es die paar Patrouillenboote der zyprischen Küstenwache zwar nicht aufnehmen. Außenminister Kassoulides kündigt aber diplomatischen Widerstand an: Die von Ankara gewünschte Erweiterung der Zollunion werde Zypern in der EU nun ebenso mit einem Veto blockieren wie eine Lockerung der Visapflicht. „Und selbstverständlich werden wir auch der Eröffnung neuer Beitrittskapitel nicht zustimmen“, sagte Kassoulides.

Von Gerd Höhler/RND