Ob Kanzlerin Angela Merkel im Dezember ihr Amt als CDU-Parteichefin behält, ist noch offen. Aber neue Köpfe in der CDU-Führung wird es geben, denn das Führungsgremium der CDU wird umgebaut. Zahlreiche Männer bringen sich für einen Platz in der Parteiführungsriege in Position, aber eine Frau gilt als Favoritin.