Washington

US-Präsident Donald Trump hat einen Ausgabenplan seiner Republikaner im Kongress hart kritisiert, weil darin kein Geld für eine Grenzmauer zu Mexiko enthalten ist.

Er twitterte am Donnerstag: „Ich will wissen, wo ist das Geld für Grenzsicherheit und die MAUER in diesem lächerlichen Ausgabengesetz, und wo wird es nach den Zwischenwahlen herkommen? Dems (Demokraten) blockieren Strafverfolgung und Grenzsicherheit. Republikaner müssen endlich andere Saiten aufziehen!“

Der Senat hat am Dienstag einen Ausgabenplan für das Militär und einige Zivilbehörden für 2019 gebilligt.

Im November werden das Repräsentantenhaus und ein Teil des Senats neu gewählt.

Von RND/AP