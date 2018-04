Donald Trump soll schmelzen

Helsinki. Ein Eisblock mit dem Konterfei von US-Präsident Donald Trump soll die steigenden Temperaturen in der Arktis zu spüren bekommen. Die finnische Organisation Melting Ice will eine 35 Meter große Büste von Trump in einen Gletscher formen. Eine Webcam soll dann zeigen, wie schnell das Eis schmilzt.

So wollen die Organisatoren des Projektes „Trumpmore“ dem US-Präsidenten und anderen Leugnern des Klimawandels zeigen, dass das Ewige Eis wirklich bedroht ist. Eine kleinere Version des Trump-Konter des Bildhauers Anssi Kuosa wurde bereits in Helsinki angefertigt und ist etwa ein Fünfzehntel so groß wie das Original.

Trump zweifelt den Klimawandel immer wieder an und hat sich sogar schon darüber lustig gemacht. Eines seiner bekanntesten Zitate: „Wo zum Teufel ist die Erderwärmung?“

Vor allem auf Twitter äußert sich der US-Präsident immer wieder kritisch über den Klimawandel. Er glaubt, dass der Begriff eine Erfindung der Chinesen ist, um die US-Wirtschaft zu lähmen:

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.

Den heftigen Wintereinbruch in seiner Heimatstadt New York im vergangenen Dezember nahm Trump gleich als Beweis – ungeachtet des Unterschieds zwischen Wetter und Klima:

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!