Ein Toter bei Protesten im Gazastreifen

Gaza. Während Israel sein 70-jähriges Bestehen feiert, ist es erneut zu Konfrontationen am Rande des Gazastreifens gekommen – dabei ist offenbar ein Demonstrant getötet worden. Der Mann erlag seinen Schussverletzungen, berichtete das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag. Er sei behindert gewesen. Gemeinsam mit zwei anderen Menschen sei er von Schüssen israelischer Soldaten nahe der Grenze getroffen worden. Eine Sprecherin der israelischen Armee hatte zuvor gesagt, ihr sei nichts von dem Vorfall bekannt.

Damit steigt die Zahl der bei Massenprotesten an der Gaza-Grenze getöteten Palästinenser auf 36. Seit Ende März waren zudem Hunderte durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt worden. Es ist der schlimmste Gewaltausbruch seit dem Gaza-Krieg 2014. Anlass für den „Marsch der Rückkehr“ ist der 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung.

Israel warnt vor Lebensgefahr

Das israelische Militär hatte die Palästinenser im Gazastreifen zuvor aufgerufen, am Freitag dem Grenzzaun zu Israel fern zu bleiben. Wer sich der Sperranlage nähere und sich an den Protesten dort beteilige, riskiere sein Leben, hieß es auf Flugblättern, die von Militärflugzeugen am Morgen über dem Palästinensergebiet abgeworfen wurden. Israel wirft der Hamas vor, unter dem Deckmantel der Proteste Angriffe auf Israel und den Grenzzaun zu planen.

Die Proteste richten sich gegen die Blockade des Gazastreifens. Die Palästinenser sehen die Staatsgründung Israels als Katastrophe an, weil 1948 Hunderttausende von ihnen fliehen mussten oder vertrieben wurden. Sie pochen auf ein „Recht auf Rückkehr“ in das heutige israelische Staatsgebiet. Israel lehnt dies ab.

Im Gaza-Streifen, der etwas kleiner ist als das Bundesland Bremen, leben nach Schätzungen knapp 2 Millionen Menschen. Israel kontrolliert die Außengrenzen im Norden, Osten und an der westlichen Küste. Die Geburtenrate gehört zu den höchsten der Welt, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 60 Prozent. Die meisten Menschen leiden unter Perspektivlosigkeit.

Von dpa/RND