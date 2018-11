Dubai/Washington

Der alte Präsident wurde wegen Korruptionsverdacht festgenommen, über einen möglichen Nachfolge-Kandidaten gibt es einen erbitterten Streit: Dennoch wollen die Vertreter der Interpol-Mitgliedsländer am Mittwoch in Dubai ihren neuen Präsidenten küren. Umstritten ist der russische Kandidat Alexander Prokoptschuk, der seit 2016 Vize-Präsident der internationalen Polizeiorganisation ist. US-Senatoren, aber auch die Ukraine und Litauen warnten vor seiner Wahl. US-Außenminister Mike Pompeo warb offensiv für einen Kandidaten aus Südkorea: Kim Jong Yang, der seit dem Rücktritt des bisherigen Chefs bereits übergangsweise an der Spitze von Interpol steht. Russland warf den USA vor, die Abstimmung beeinflussen zu wollen.

Pompeo sprach sich am Dienstag in Washington eindringlich dafür aus, Kim zum dauerhaften Interpol-Chef zu machen. Interpol sei eine wichtige Organisation. „Wir ermuntern alle Länder und Organisationen, die Interpol angehören und für Rechtsstaatlichkeit stehen, einen Leiter mit Glaubwürdigkeit und Integrität zu wählen“, mahnte er. „Wir glauben, dass Herr Kim genau das sein wird.“

Bisheriger Chef soll Bestechungsgelder angenommen haben

An der 87. Generalversammlung Interpols nehmen der Organisation zufolge knapp 1000 Delegierte aus 173 Ländern teil. Der bisherige Präsident, der Chinese Meng Hongwei, war im September in seiner Heimat festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts ermittelt, „Bestechungsgelder angenommen“ zu haben und in illegale Aktivitäten verwickelt gewesen zu sein.

US-Senatoren hatten in einem Brief an US-Präsident Donald Trump und die Interpol-Mitglieder gewarnt, sollte der 57 Jahre alte Polizeigeneral Prokoptschuk an die Spitze des Exekutivkomitees treten, werde er die Organisation zugunsten der Kreml-Politik missbrauchen. Kremlsprecher Dmitri Peskow erwiderte daraufhin, die USA versuchten hier, „sich in einen Wahlprozess einzumischen“.

Litauen droht mit Austritt

Aber auch in anderen Ländern gab es Kritik an der russischen Personalie. Die Ukraine drohte damit, die „Stilllegung ihrer Mitgliedschaft“ in Betracht ziehen. Innenminister Arsen Awakow bezeichnete eine mögliche Leitung der Organisation durch einen Russen als absurd. Sie widerspräche „Geist und Zielen der Organisation“.

Auch Litauens Parlament nannte dessen mögliche Wahl „einen enormen Schaden für den Ruf der Organisation und das Vertrauen in deren rechtliche Neutralität“. Die Abgeordneten drohten mit einem Austritt aus der Polizeiorganisation, der 194 Staaten angehören. Ihren Sitz hat sie in Lyon in Frankreich.

Von RND/dpa