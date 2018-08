Istanbul

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat als Reaktion auf die US-Sanktionen angekündigt, sein Land werde elektronische Produkte aus den USA boykottieren. „Wenn sie das iPhone haben, gibt es anderswo Samsung. Wir haben Vestel“, sagte Erdogan während einer Rede vor Anhängern seiner Partei AKP in Ankara am Dienstag.

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag verkündet, die Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei zu verdoppeln. Die Lira, die seit Monaten schwächelt, ging daraufhin in den freien Fall. Hintergrund ist die Auseinandersetzung um das Schicksal des in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson. Trump fordert seine sofortige Freilassung.

Insgesamt war die Rede von Erdogan vor Anhängern seiner Partei AKP in Ankara aber gemäßigter als die Ansprachen in den vergangenen Tagen.

Lira-Kurs steigt wieder leicht

Die Lira hatte am Morgen leicht zugelegt, nachdem am Vortag die Zentralbank und andere Regierungsbehörden erste Notfallmaßnahmen gegen den rasanten Währungsverfall ergriffen hatten. So hatte die Zentralbank die Liquidität der türkischen Banken erhöht und so für etwas Zuversicht gesorgt. Außerdem will Finanzminister Berat Albayrak am Donnerstag per Telefon-Konferenz mit Investoren unter anderem aus den USA und Europa sprechen.

Trotzdem sind die Verluste der Lira auch nach den jüngsten Gewinnen immer noch drastisch. Seit Jahresbeginn hat die türkische Währung gegenüber Dollar und Euro um jeweils etwa 40 Prozent an Wert verloren.

Von dpa/RND