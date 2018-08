Berlin

Die Bundesregierung hat die Ausschreitungen in Chemnitz „auf das Schärfste“ verurteilt. „Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

„Es ist mittlerweile unkompliziert, aus irgendeinem Anlass binnen kurzer Zeit eine große Menge zusammenzubringen“, sagte die sächsische Linke-Politikerin Kerstin Köditz. Neben Hooligans seien auch Nazis aller Couleur beteiligt gewesen.

Köditz kritisierte Versäumnisse bei der Polizei. „Warum hat man so lange gebraucht, um genügend Einsatzkräfte herzubringen? Wenn Informationen durchsickern, dass es am Rande eines Stadtfestes einen Toten gab, dann hätte die Polizei eigentlich Gewehr bei Fuß stehen müssen - bei all dem Alkohol, der bei solchen Gelegenheiten konsumiert wird“, so Köditz. Sie könne nur hoffen, dass die Polizei die für Montag angekündigten Demonstrationen „auf dem Schirm hat“.

Die Grünen Chemnitz äußerten sich per Twitter: „Unser Beileid gilt den Angehörigen und Freunden. Die Gewalt und Hetze, die sich seit heute auf den Straßen von Chemnitz entladen, sind jedoch keine Zeichen der Anteilnahme oder Trauer.“

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohmaier twitterte: „Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber.“ Die Bundesregierung verurteilte diesen Tweet ebenfalls. „In Deutschland ist kein Platz für Selbstjustiz, für Gruppen, die auf den Straßen Hass verbreiten wollen, für Intoleranz und für Extremismus“, sagte Seibert.

Am Montag riefen zahlreiche rechte und linke Akteure in Chemnitz zu erneuten Demonstrationen auf. Um 16.30 Uhr wird ein Statement des sächsischen Innenministers Roland Wöller in Dresden erwartet.

Von RND