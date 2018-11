Ankara

Die Ermittler im Fall des getöteten saudischen Journalisten haben in der Türkei zwei aneinander grenzende Villen durchsucht.

Ein Brunnen auf dem Grundstück von einem der Anwesen in der Nähe der Stadt Termal in der Provinz Yalova stehe im Fokus der Durchsuchungen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag, ohne näher ins Detail zu gehen.

Andere türkische Medien berichteten davon, die Polizei suche nach Khashoggis Leiche. Die Tageszeitung „Hürriyet“ sprach davon, dass eine der Villen einem saudischen Geschäftsmann gehöre.

Khashoggi war am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Der Fall hat zu starken diplomatischen Spannungen mit Saudi-Arabien geführt.

Khashoggis Leiche gilt noch immer als verschwunden.

Von RND/AP