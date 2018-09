Politik USA - Fotos von Trumps Amtseinführung waren bearbeitet – Fotograf bestätigt Wieviele Leute waren wirklich bei der Amsteinführung von Donald Trump? Lange Zeit hatte es Unklarheiten über die Echtheit einiger Aufnahmen gegeben. Jetzt bringt der Fotograf Licht ins Dunkel.

Die Kombo zeigt die Menge an der Nationalpromenade (National Mall) in Washington (USA) während der Amtseinführungen des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (oben) am 20.01.2009 und des US-Präsidenten Donald Trump (unten) am 20.01.2017. Beide Bilder wurden kurz vor 12 Uhr über dem Washington Monument aufgenommen. Quelle: AP