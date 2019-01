Riad

Frauen in Saudi-Arabien werden ab sofort per SMS über „Veränderungen ihres Ehestatus“ informiert. Der Schritt solle helfen, die Rechte von Frauen zu schützen, teilte das saudische Justizministerium am Montag mit. Frauen könnten zudem über ein Internetportal Einsicht in die Unterlagen und ihren Status nehmen.

Menschenrechtsorganisationen hatten in der Vergangenheit die eingeschränkten Rechte von Frauen in dem ultrakonservativen Königreich immer wieder kritisiert. So sei es Männern möglich gewesen, sich von ihrer Frau scheiden zu lassen, ohne diese darüber zu informieren und ohne dass diese einen Gerichtstermin gehabt hätte, berichtete Human Rights Watch. Erst langsam werden Frauen in Saudi-Arabien mehr Rechte gewährt. So dürfen sie beispielsweise erst seit Sommer 2018 Auto fahren.

Von RND/dpa