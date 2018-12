Berlin

Der Kampf gegen Clans, vor allem in Städten wie Berlin oder Duisburg ist ein großes Problem. Das hat auch Friedrich Merz erkannt, der am kommenden Wochenende neuer CDU-Vorsitzender werden will.

Bei der Regionalkonferenz in Berlin sagte Merz, dass er sich vorstellen könne, dass zukünftig Polizisten die Arbeit von Türsteher an den Türen von Clubs und Diskotheken übernehmen.

„Ich sag mal zum Beispiel diese Ganze in den Großstädten – vor den Discos, vor allem an den Wochenenden – diese Türsteher-Szene. Das ist der Schlüssel zur Eroberung von Stadtvierteln, und zur Eroberung von kriminellen Strukturen, da fängt es an. Da müssen wir uns die Frage stellen, ob das nicht mehr Aufgabe der Allgemeinen Polizei ist als irgendwelcher Clans, die da ihre eigenen Strukturen schaffen.“

Wie realistisch dieser Vorschlag ist, lässt Merz offen. Einfach umzusetzen wäre dieser Idee aber auf keinen Fall.

Von RND/mrz