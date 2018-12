Berlin

Zwei Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche erinnern Politiker an die Opfer und Hinterbliebenen. Am Mittwochvormittag um 10 Uhr legt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ( SPD) einen Kranz am Mahnmal auf dem Breitscheidplatz nahe dem Ku’damm nieder.

Dort war am 19. Dezember 2016 der islamistische Attentäter Anis Amri mit einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. Insgesamt wurden bei dem Anschlag 12 Menschen getötet und mehr als 70 verletzt, viele von ihnen schwer. Die Angehörige von Toten erhielten bislang vom Staat insgesamt knapp vier Millionen Euro an Unterstützung und Opferentschädigung. An den Anschlag erinnert seit dem vergangenen Jahr ein knapp 17 Meter langer goldener Riss im Boden.

Am Mittwochabend um 18 Uhr findet eine kurze Andacht in der Gedächtniskirche statt. Um 20.02 Uhr, der Uhrzeit des Anschlags, gibt es Schweigeminuten und zwölf Glockenschläge der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zu Erinnerung an die zwölf Todesopfer. Der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Edgar Franke, wird den ganzen Tag für Hinterbliebene und andere Betroffene als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz ist an dem Gedenktag wie üblich geöffnet.

Der Markt ist in diesem Jahr besonders gegen terroristische Angriffe geschützt. Die Zufahrten sind mit Gitterkörben voller Sandsäcke sowie Metallpollern versperrt.

Menschen, die bei dem Anschlag verletzt wurden, sowie Angehörige von Toten erhielten bislang vom Staat insgesamt knapp vier Millionen Euro an Unterstützung und Opferentschädigung.

Zum ersten Jahrestag 2017 wurden Opfer und Hinterbliebene im Kanzleramt empfangen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) räumten Versäumnisse des Staates bei der Betreuung und Unterstützung der Angehörigen und Überlebenden ein.

Von RND/dpa