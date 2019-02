Berlin

Die Kontroverse um die Verleihung des Göttinger Friedenspreises spitzt sich weiter zu. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hält die Vergabe an den Verein „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ für „völlig verfehlt“.

Klein begründete dies mit der Unterstützung der israelfeindlichen Bewegung „Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“ ( BDS) durch den Verein. „Insbesondere die Unterstützung der BDS-Bewegung durch diese Organisation und ihren amerikanischen Ableger ist hoch problematisch“, sagte Klein dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Eine dreiköpfige Jury hatte dem kritisierten Verein, der sich für die Rechte von Palästinensern einsetzt, den renommierten Preis zugesprochen. In den vergangenen Jahren war er unter anderen an den SPD-Politiker Egon Bahr, den Liedermacher Konstantin Wecker und die Hilfsorganisation Pro Asyl gegangen.

Beauftragter Klein : „Eindeutig antisemitisch“

Der Antisemitismus-Beauftragte wirft der BDS-Bewegung vor „Juden in kollektive Haftung für Maßnahmen des Staates Israel“ zu nehmen. „Darüber hinaus bezeichnet sie die israelische Regierung als ‚ Apartheidsregime‘ und delegitimiert diese in pauschaler Weise“, sagte Klein.

Die Vorgehensweise sei „eindeutig antisemitisch“. Für die Vergabe des Göttinger Friedenspreises an die „Jüdische Stimme“ habe er daher kein Verständnis, so Klein. Mit ihrer Unterstützung der BDS-Bewegung erweise der Verein den „berechtigten Anliegen der Palästinenser einen Bärendienst“.

Klein schließt sich damit der Kritik des Zentralrats der Juden in Deutschland an, dessen Präsident Josef Schuster in einem Brief an Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler ( SPD) die für den 9. März geplante Vergabe kritisiert.

Er hatte die Erwartung formuliert, dass Köhler als Kuratoriumsmitglied der preisgebenden Röhl-Stiftung einschreite. Daraufhin hatten der Oberbürgermeister und Universitätspräsidentin Ulrike Beisiegel der Jury empfohlen, die Preisvergabe auszusetzen und die Vorwürfe kritisch zu prüfen.

Jury-Vorsitzender Zumach pocht auf Unabhängigkeit

Der Juryvorsitzende Andreas Zumach hält derweil an der „Jüdischen Stimme“ als Preisträger fest. „Der Preis wird auf jeden Fall verliehen. Sollten der Oberbürgermeister und die Präsidentin der Universität bei ihren Empfehlungen bleiben, muss die Veranstaltung wohl an einem anderen Ort stattfinden“, sagt der Journalist dem RND.

Bislang war geplant, den Preis in der Aula der Universität zu übergeben. Allerdings hatte sich letzte Woche auch der Allgemeine Studierendenausschuss ( AStA) der Universität Göttingen gegen die Verleihung in der Aula ausgesprochen. Zumach forderte Köhler und Beisiegel „dringend“ auf, ihre Bedenken zurückzuziehen.

Der ehemalige Preisträger verteidigte die „Jüdische Stimme“, die sich für eine „ausgleichende Friedenslösung als eine Vorbedingung für die gesicherte und unbedrohte Existenz Israels“ einsetze. Zumach schlug einen runden Tisch vor.

Hier sollte Zentralratspräsident Schuster mit Iris Hefets aus dem Vorstand der „Jüdischen Stimme“ diskutieren. Weitere Teilnehmer könnten die Künstlerin Nirit Sommerfeld, die die Laudatio halten soll und die Vorsitzende der FDP-Fraktion im Göttinger Stadtrat, Felicitas Oldenburg, sein. Oldenburg hatte die Vergabe ebenfalls kritisiert.

Zentralrat der Juden lehnt runden Tisch ab

Ähnliche Vorschläge unterbreiteten die Grünen und die Linken. Der Göttinger Grünen-Landtagsabgeordnete Stefan Wenzel meinte, es würde der Stadt und der Universität gut zu Gesicht stehen, Argumente beider Seiten zu hören. Zentralrats-Präsident Josef Schuster bleibt hart in dieser Angelegenheit. „Einen Runden Tisch halte ich nicht für sinnvoll“, sagte er dem RND. „Die Aktivitäten der ‚Jüdischen Stimme‘ sind eindeutig. Darüber muss nicht diskutiert werden.“

Schuster fordert hingegen die Absetzung des Juryvorsitzenden Andreas Zumach. Laut Stiftungssatzung hat das Kuratorium, in dem Oberbürgermeister Köhler und Universitätspräsidentin Beisiegel sitzen, diese Möglichkeit. „Die Entwicklung rund um die Verleihung des Göttinger Friedenspreises an die Jüdische Stimme macht mich fassungslos“, so Zentralsrats-Präsident Schuster.

„Ich kann nicht glauben, dass Stiftung und damit ebenso Stadt und Universität leichtfertig den Ruf des Friedenspreises ruinieren und zugleich eine Organisation ehren möchten, die die antisemitische BDS-Bewegung aktiv unterstützt.“

Unterstützung für Verein „Jüdische Stimme“

Am Dienstag meldeten sich derweil mehrere Unterstützer des Vereins, darunter der Philosoph Brian Klug, der an der Uni Oxford lehrt. Die „Jüdische Stimme“ selbst, deren Vereinsmitglieder jüdisch sind, wehren sich gegen die Vorwürfe des Zentralrats. „Wir sind mittlerweile an Kritik gewöhnt“, sagte Vereinsvorstand Iris Hefets dem RND.

Sie räumt die Unterstützung des BDS offen einräumt – und hält ihn nicht für antisemitisch. „Ich weiß nicht, was diese Leute unter Antisemitismus verstehen. Antisemitismus heißt, dass Juden gehasst werden, weil sie Juden sind“, sagt Hefets. „Beim BDS geht es um das Verhalten von Menschen egal welcher Gruppe, ob Juden, Muslime oder Christen.“

Sie und andere Vereinsmitglieder boykottierten deswegen „Firmen, die von dem besetzen Westjordanland und dem abgeriegelten Gaza-Streifen profitieren.“ Dieser Boykott sei aber nur eine „Taktik, eine Befreiungstaktik, die in der Geschichte schon häufig verwendet wurde.“

