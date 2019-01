Hamburg

Aufsichtsrat und Vorstand der wegen der Sanierung des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ in die Kritik geratenen Elsflether Werft AG sind mit sofortiger Wirkung abberufen worden. Das teilten am Mittwoch die beiden von der Hamburger Justizbehörde neu berufenen Vorstände der Sky-Stiftung mit. Die Stiftung ist faktisch alleinige Anteilsinhaberin der niedersächsischen Traditionswerft. Zum Stiftungsvorstand wurden der Hamburger Steuerberater Jörg Verstl und der Hamburger Rechtsanwalt Stephan Schmanns bestellt.

Oberstes Ziel soll Sicherung der 120 Werft-Arbeitsplätze sein

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Werft ist der Hamburger Manager Pieter Wasmuth, neuer Werft-Vorstandschef Axel Birk. Vorrangige Aufgabe sei es, jetzt auf die Bundesmarine und das Verteidigungsministerium zuzugehen, das Sanierungskonzept zu prüfen und die Zukunft der „ Gorch Fock“ und der Werft auf eine verlässliche Basis zu stellen. Oberstes Ziel sei die Sicherung der 120 Werft-Arbeitsplätze, hieß es.

Ermittlungen wegen des Verdachts auf Untreue

Nach bisherigen Erkenntnissen stünden der bisherige Aufsichtsrat und Vorstand unter dem Anfangsverdacht, erhebliche Pflichtverletzungen zu Lasten der Werft und damit auch des Stiftungsvermögens begangen zu haben, hieß es in einer Mitteilung der Sky-Stiftung. Gegen den bisherigen Vorstand laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Untreue. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagte eine Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die Hamburger Justizbehörde in ihrer Funktion als Stiftungsaufsicht auf mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Sky-Stiftung hingewiesen.

