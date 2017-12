Habeck sieht Vertrauensverlust in die Demokratie

Berlin. „Aber Politiker haben es auch selbst zu verantworten, wie über sie geredet wird. ‚Die da oben machen, was sie wollen‘ – wir lassen dieses Zerrbild zu“, betonte Habeck. „Politiker zu sein bringt die Verpflichtung mit sich, sich als Teil der Gesellschaft zu verstehen und nicht bloß der eigenen Partei verbunden zu fühlen“, sagte der Bewerber für den Grünen-Parteivorsitz. Habeck rät dazu, selbstbewusster für Liberalität und Toleranz einzustehen. „Wer die freiheitliche, offene Gesellschaft als Thema spannend macht, der kann Trends drehen.“ Habecks Resümee für 2017: „Es war ein krasses Jahr, ja. Politisch hat mir 2017 gezeigt: Trotz AfD, trotz Wahl in Österreich – der politische Diskurs verschiebt sich nicht von allein nach rechts, man kann, man muss es ändern“, sagte er und verwies auf den Wahlerfolg des Sozialliberalen Emmanuel Macron in Frankreich. Für 2018 gelte daher: „Hintern hoch, raus aus dem Sessel und ran an die Arbeit.“

Von RND