Tschentscher wird Erster Bürgermeister in Hamburg

Hamburg. Zuvor soll in einer Sitzung des Landesvorstandes sowohl der Favorit auf die Scholz-Nachfolge, Bürgerschafts-Fraktionschef Andreas Dressel, als auch Sozialsenatorin Melanie Leonhard das Amt abgelehnt haben. Dressel habe, so Bild.de, Bedenken geäußert, weil seine familiäre Situation mit drei kleinen Kindern einen derartigen Job schlecht zulasse. Dressel selbst war zunächst nicht zu erreichen. Ein Sprecher der Hamburger SPD kommentierte die Berichte zunächst ebenfalls nicht. Zuvor hatte Amtsinhaber Scholz erklärt, als Bundesfinanzminister und Vizekanzler nach Berlin zu wechseln. Nachfolgerin von Scholz an der Spitze der Landes-SPD soll offenbar Melanie Leonhard werden.

Von RND/dpa