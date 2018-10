Mehr als 650 Juraprofessoren in den USA lehnen eine Berufung von Brett Kavanaugh an den Obersten Gerichtshof des Landes ab. In einem offenen Brief forderten sie den Senat auf, den Juristen nicht für den Supreme Court zu bestätigen. Präsident Trump äfft indes bei einer Wahlkampfveranstaltung die Befragung von Anklägerin Ford nach.