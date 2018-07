Berlin

Nach dem Kompromiss der Koalition in der Asylpolitik hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin seinen „Masterplan Migration“ vorgestellt. Seehofer strebt darin eine Verschärfung des Asylrechts an und will unter anderem die Sozialleistungen für Geflüchtete einschränken. Auch soll es härtere Sanktionen für Menschen geben, die nicht an ihrem Asylverfahren mitwirken.

Der Innenminister betonte mehrmals, dass es sich bei dem Katalog um einen Plan seines Ministeriums handelt, der die Einigungen aus dem Koalitionskompromiss nicht beinhalte.

Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Ticker:

Von RND/dpa/epd/mkr