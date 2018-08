Washington

Ivanka Trump teilt nicht die Ansicht ihres Vaters, dass Nachrichtenmedien „der Feind des Volkes“ seien. Auf einer Veranstaltung des Nachrichtenportals Axios sagte sie am Donnerstag, sie sei selbst schon Subjekt von Berichten gewesen, von denen sie wisse, dass sie „nicht völlig akkurat“ gewesen seien. Sie sagte aber auch: „Nein, ich denke nicht, dass die Medien der Feind des Volkes sind.“

Präsident Donald Trump hat die Medien schon oft so bezeichnet und Journalisten vorgeworfen, Falschmeldungen - „Fake News“ – zu verbreiten. Damit meint er Berichte, die ihm missfallen. Auch in einem weiteren Punkt distanzierte sich Ivanka Trump von der Politik ihres Vaters: Die Trennung von Migrantenkindern von ihren Eltern an der US-Grenze sei ein „Tiefpunkt“ der Regierung gewesen.

