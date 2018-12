Brüssel

Bizarrer Moment beim EU-Gipfel in Brüssel: Als EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beim EU-Gipfel in Brüssel, der am Donnerstag und Freitag stattfand, eintraf, begrüßte er die Protokoll-Chefin Pernilla Sjölin nicht etwa, in dem er ihr ganz normal die Hand gab. Juncker zerwuselte vielmehr völlig beherzt die langen Haare Sjölins. Ein Video, dass die britische „ Sun“ bei Youtube einstellte, zeigt die Szene.

Sjölin schien ein wenig irritiert zu sein, wie ihr Blick verriet, aber sie konnte sich ein Schmunzeln nicht ganz verkneifen.

Dass Jean-Claude Juncker nicht immer bitterernst bei öffentlichen Auftritten ist, hatte er erst Anfang Oktober wieder bewiesen. Damals hatte er mit einer kurzen Tanzeinlage am Rednerpuls für Gelächter gesorgt.

Von RND/das