John Bolton – Trumps härtester Hardliner

Washington. Der demokratische Senator Edward J. Markey aus Massachusetts schrieb nach der Nominierung Boltons auf Twitter: „Wir dürfen nicht zulassen, dass uns dieser extreme Kriegstreiber in den nächsten furchtbaren Konflikt stolpert.“ Klare Worte über einen Mann, dessen politische Position mit „klare Kante“ nur unzureichend umschrieben ist. „Bolton spielte eine Schlüsselrolle in der Politisierung von Geheimdienstinformationen, die uns in den Irak-Krieg gestürzt haben“, so Markey weiter.

With the appointments of Mike Pompeo and John Bolton, @realDonaldTrump is successfully lining up his war cabinet. Bolton played a key role in politicizing the intel that misled us into the Iraq War. We cannot let this extreme war hawk blunder us into another terrible conflict. — Ed Markey (@SenMarkey) March 22, 2018

Aber wer ist dieser „Falke aller Falken“, wie er gern genannt wird, was treibt Bolton an und um?

Seit rund 30 Jahren ist der Anwalt, der am 20. November 1948 in Baltimore geboren wurde, auf dem Parkett Washingtons unterwegs. „Kapitulation ist keine Option“ – so lautet der Titel der Autobiografie von John Bolton. Die Überschrift ist Programm.

Um den Vietnam-Krieg kam Bolton herum, indem er der Maryland Army National Guard beitrat – dieser Trick war beliebt, auch der frühere US-Präsident George W. Bush umging so den Militärdienst. „Ich gestehe gern ein, dass ich (1970) keinerlei Absicht hatte, in einem südasiatischen Reisfeld zu sterben. Ich hielt den Krieg in Vietnam für bereits verloren“, schrieb Bolton anlässlich des 25-jährigen Jahrestags seines Abschlusses an der Universität Yale.

Bolton, Verfechter eines lockeren Umgangs mit Biowaffen

Schon in den Regierungen Ronald Reagans und von Bush senior blockierte er erfolgreich den Beitritt der Vereinigten Staaten zum Internationalen Gerichtshof. In schrillem Ton versuchte er zudem, die Einführung strikterer weltweiter Kontrollen für biologische Waffen zu verhindern.

1994, Bolton war gerade als stellvertretender Außenminister zurückgetreten, nachdem Bill Clinton ins Amt gekommen war, sagte er über die Vereinten Nationen:„Das UNO-Hauptquartier in New York hat 38 Stockwerke. Wenn es zehn davon verlöre, würde das niemandem auffallen. Es gibt keine ,Vereinten Nationen’. Es gibt eine internationale Gemeinschaft, die ab und an von der letzten Weltmacht USA angeführt werden kann, sofern das unseren Interessen entspricht.“

Demokraten blockierten seine Entsendung als Uno-Botschafter

Seine Berufung zum Uno-Botschafter der USA 2005 sorgte denn auch für eine fünfmonatige politische Blockade der Demokraten. Nur per Dekret durch ein sogenanntes Recess Appointment, eine Umgehung des Senats, peitschte Bush die Berufung durch. „Mein Kommentar bezüglich der zehn Stockwerke sollte nur zum Ausdruck bringen, dass es keine Bürokratie auf dieser Welt gibt, die man nicht effizienter gestalten und verschlanken könnte“, erklärte Bolton seinen früherer Sicht auf die UN. Perspektivisch nützte ihm das nichts. Denn als 2006 das Recess Appointment auslief und klar war, dass er keine Mehrheit im Senat für eine Bestätigung im Amt kriegen würde, trat Bolton zurück.

Klarer Befürworter eines Erstschlags gegen Nordkorea

Als Bolton 2002 in einem Interview der „New York Times“ gefragt wurde, wie die Haltung der Bush-Regierung gegenüber Nordkorea sei, griff Bolton nach einem in der Nähe liegenden Buch und legte es auf den Schreibtisch. Titel des Werks: „Das Ende von Nordkorea“ – „das ist unsere Politik“.

In eigenen Worten äußerte sich Bolton im Februar 2018 im „Wall Street Journal“ folgendermaßen: „Es ist für die Vereinigten Staaten völlig legitim, auf die durch Nordkoreas Nuklearwaffen hervorgerufenen Sachzwänge mit einem Erstschlag zu reagieren.“ Kein gutes Omen für die anstehenden bilateralen Gespräche zwischen den USA und Nordkorea.

Die „New York Times“ charakterisiert Boltons politisches Credo in einem Satz: „Als notorischer Falke, der eine einseitige Ausübung amerikanischer Stärke postuliert, verachtet Bolton die internationale Diplomatie und hat sich mehrfach für die Bombardierung Irans und Nordkoreas ausgesprochen.“

Bolton war zuletzt beim Rechtsaußen-Thinktank „American Enterprise Institute“ beschäftigt und steht Trumps Haussender „Fox News“ als Experte zur Verfügung steht. Für seine eigene Lobby-Gruppe, den „John Bolton SUPER*PAC“ (PAC steht für Political Action Committee), nahm er die Dienste der Skandal-Firma „Cambridge Analytica“ in Anspruch und zahlte seit 2014 den Facebook-Datendealern 1,1 Millionen Dollar für Recherchen.

Eine von Boltons Zahlungen an die umstrittene Firma „Cambridge Analytica“. Das Foto stammt von der SEC, der US-Börsenaufsicht Quelle: SEC

Zu anderen beruflichen Weggefährten des Manns mit dem Riesenschnauzer gehören der rechtsgerichtete Milliardär Robert Mercer, der größte Spender für Boltons Super*PAC, sowie etliche Anti-Islam-Verschwörergruppierungen wie etwa die American Freedom Defense Initiative (AFDI), die von der „Anti Defamation League“ als „Hate Groups“ eingestuft werden. Zu Boltons Repertoire gehören übrigens auch rassistische Witze über den „Muslim“ Barack Obama.

Einer charakterisierte Bolton 2013 übrigens recht treffend, als die Syrien-Tragödie begann: „Ehemalige Angehörige der Bush-Regierung sollten keinerlei Stellung zur Syrien-Politik nehmen. Irak war eine Verschwendung von Blut und Kapital.“ Absender dieses Tweets: Donald Trump. Aber diese Einschätzung zählt heute wohl nicht mehr.

All former Bush administration officials should have zero standing on Syria. Iraq was a waste of blood & treasure. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2013

Von Daniel Killy/RND