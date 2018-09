Chemnitz

Auch ihn traf der Hass nach der „Pro Chemnitz“-Demo am 27. August: Uwe Dzibulla ist Wirt des „Schaloms“ des einzigen koscheren Restaurants der Stadt. Am Montagabend um 21.45 Uhr stürmten Neonazis an seinem Lokal vorbei, warfen mit Steinen und Flaschen und brüllten „Verschwinde aus Deutschland, Judensau“.

„Ich war voller Adrenalin, ich war nicht mehr ich selbst“, sagt Dzibulla, der bei dem Angriff an der Schulter verletzt wurde. „Und so ähnlich nehme ich jetzt auch die sächsische Landespolitik wahr. Die machen jetzt einfach irgendetwas und hoffen, dass der Spuk wieder vorbeigeht.“ Die Polizei war an diesem Abend allerdings sofort vor Ort, als der Gastronom zum Telefon griff.

Doch wie die „Welt“ berichtet, hätten die Beamten die Schäden am Restaurant und die Wurfgeschosse erst Tage später aufgenommen und sichergestellt. Zunächst waren die Behörden laut der Zeitung von „versuchter Sachbeschädigung“ ausgegangen.

Uwe Dzibulla wurde bei dem Angriff auf sein Lokal verletzt Quelle: Jan Sternberg

Dzibulla hat Anzeige gegen die Unbekannten erstattet, mittlerweile hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen. Auch der Staatsschutz und das Extremismus-Abwehrzentrum seien mit dem Fall betraut, schreibt die „Welt“.

Der Beauftragte gegen Antisemitismus der Bundesregierung, Felix Klein, zeigte sich alarmiert. „Sollten die Berichte zutreffen, haben wir es mit dem Überfall auf das jüdische Restaurant in Chemnitz mit einer neuen Qualität antisemitischer Straftaten zu tun. Hier werden die schlimmsten Erinnerungen an die dreißiger Jahre wachgerufen“, sagte er der Zeitung. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat dem Bericht zufolge mit dem Betreiber, einem alteingesessenen Chemnitzer, telefoniert.

Für den in Chemnitz geborenen Dzibulla geht der Alltag in seiner Stadt trotz andauernder Demonstrationen weiter. Doch einen Appell an seine Mitbürger hat der gelernte Diplomingenieur noch: „Alle halbwegs demokratischen Kräfte, alle, die sich Menschlichkeit bewahrt haben, sollen auf ihren gesunden Menschenverstand hören, sich nicht aufhetzen lassen und ihre Hoffnung bewahren.“

Von RND/js/mkr/dpa