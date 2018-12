Kiel

Das geht aus dem mit Spannung erwarteten Luftreinhaltekonzept hervor, das die Stadt am Montagabend dem Umweltministerium von Schleswig-Holstein vorgelegt hat. „Wir wollen so die Stickoxidwerte am Theodor-Heuss-Ring bis 2021 im Jahresdurchschnitt unter den zulässigen Grenzwert senken“, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. „Ich bin überzeugt, dass dies ein besserer Weg ist als ein Fahrverbot.“

Sämtliche Diesel-Fahrzeuge, die in Richtung Eckernförde unterwegs sind, sollen nach dem Plan der Stadt künftig vor dem Theodor-Heuss-Ring von der rechten auf die linke Spur wechseln. Der zusätzliche Abstand zu den Wohnhäusern würde helfen, dort die Stickoxidbelastung zu senken.

Nun ist das Umweltministerium in Kiel am Zug

Die Vorschläge der Landeshauptstadt werden nun vom Landesumweltministerium in den nächsten Wochen bewertet. Sie sollen in den Entwurf des offiziellen Luftreinhalteplans eingearbeitet werden, der im Laufe des nächsten Jahres in Kraft treten soll. Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hatte in den vergangenen Wochen mehrfach betont, dass er ein Fahrverbot unbedingt vermeiden wolle – es aber auch nicht ausschließen könne, falls das Konzept der Stadt nach Ansicht des Landes nicht ausreicht. Am Kieler Theodor-Heuss-Ring werden seit Jahren die Grenzwerte für Schadstoffemissionen zum Teil deutlich überschritten. „Ich begrüße es, dass die Stadt uns nun ihr Maßnahmenpaket übersandt hat“, sagte Albrecht am Montagabend.

Tempo-50-Zone am Theodor-Heuss-Ring

Herzstück des städtischen Papiers ist ein sogenanntes Zehn-Punkte-Maßnahmenpaket, von dem erste Schritte bereits in den nächsten Osterferien umgesetzt werden könnten. „Den größten kurzfristigen Effekt versprechen wir uns davon, den Verkehr zu verflüssigen“, sagte Kämpfer. So gebe es weniger „Stop-and-go“. Dazu soll unter anderem eine Tempo-50-Zone am Theodor-Heuss-Ring beitragen. Bisher ist dort Tempo 70 erlaubt. Die Tempo-Vorschrift soll mit zusätzlichen Blitzanlagen überwacht werden.

Von Kristian Blasel/KN/RND