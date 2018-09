Un

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un möchte nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In, dass US-Außenminister Mike Pompeo für Atomgespräche nach Pjöngjang kommt. Außerdem habe Kim seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, schnellstmöglich ein zweites Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump abzuhalten, sagte Moon am Donnerstag nach seiner Rückkehr von einem dreitägigen Besuch bei Kim in Nordkorea.

Kim habe ihm eine private Nachricht an Trump zum Thema Atomwaffen mit auf den Weg gegeben, sagte Moon. Diese wolle er dem US-Präsidenten überreichen, wenn er ihn in der kommenden Woche treffe. Dann wolle er mit Trump auch über das Ziel sprechen, den Koreakrieg bis Ende des Jahres offiziell für beendet zu erklären.

Moon und Kim hatten während ihres Gipfels mehrere Vereinbarungen getroffen. Kim sagte unter anderem weitere Abstriche bei seinem Atom- und Raketenprogramm zu. Es war das dritte Gipfeltreffen der beiden Staatschefs. Mitte Juni hatte Kim in Singapur auch Trump getroffen.

Von RND/AP