Kim und Moon vereinbaren Treffen am 27. April

Paju. Südkoreanische Staatsbedienstete teilten am Donnerstag mit, das Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong und Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In werde in einem Ort an der Grenze zwischen den beiden Staaten stattfinden.

Das dritte derartige Treffen zwischen den Koreas in der Geschichte könnte von Bedeutung für die internationalen Bemühungen um eine Lösung des Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm sein. Die Ankündigung folgte auf ein Treffen von Vertretern der beiden Länder in dem Grenzort Panmunjom.

Im Mittelpunkt des Treffens standen am Donnerstag der Zeitplan und die Themen für das Treffen zwischen Moon und Kim Jong Un. Moon will dann die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und Schritte zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms zur Sprache bringen.

Olympische Spiele bringen Nord- und Südkorea einander näher

Die „Denuklearisierung“ sei das wichtigste Thema, das auch bei den Vorbereitungen im Vordergrund stehe, sagte Südkoreas Vereinigungsminister und Delegationsleiter Cho Myoung Gyon vor Journalisten.

Kim Jong Un hatte nach Berichten chinesischer Medien bei einem überraschenden Besuch in Peking Anfang dieser Woche seinen Willen zur atomaren Abrüstung bekräftigt. Nach Angaben Südkoreas will sich Nordkoreas Machthaber spätestens bis Ende Mai auch mit US-Präsident Donald Trump treffen.

Nordkorea schickte für die Vorgespräche drei Mitglieder des Komitees für die Friedliche Wiedervereinigung des Landes, darunter auch dessen Leiter Ri Son Gwon. Beide koreanischen Staaten hatten sich seit Anfang des Jahres nach einer Phase starker Spannungen wegen nordkoreanischer Raketen- und Bombentests wieder angenähert. Nordkorea schickte zweimal hohe Delegation zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar. Danach vereinbarten beide Seiten ein Gipfeltreffen.

Von RND/ap