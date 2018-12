Berlin

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sieht seinen langjährigen Weggefährten Christian Lindner nicht als Freund. In der Politik sei Freundschaft „in der Regel nur parteiübergreifend“ möglich, sagte Kubicki dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Eine Freundschaft bedeute, dass man auch Leben miteinander teile, so der Vizepräsident des Bundestags. „Das tun wir nicht in der Intensität, die für eine Freundschaft notwendig wäre“, sagte er über sich und Lindner. Auf die Frage, ob er eher mit Grünen-Chef Robert Habeck als mit Lindner befreundet sein könnte, antwortete Kubicki: „Das ist schon vom Alter her richtig – ich bin 30 Jahre älter als Christian Lindner. Ich kann mir unter diesem Aspekt gar nicht vorstellen, dass es da eine Freundschaft geben kann.“ Er pflege mit Lindner aber eine „sehr vertrauensvolle“, „freundschaftliche Beziehung“.

Kubicki sagte Lindner eine lange Zeit an der Parteispitze voraus. Auf die Frage, ob Lindner auch noch in zehn Jahren, zum 80. Geburtstag der FDP, ihr Chef sein werde, antwortete er: „Ja. So Gott will und er lebt, ist er dann bestimmt noch im Amt. Ich sehe momentan weder eine Amtsmüdigkeit bei ihm noch die Notwendigkeit, eine Veränderung herbeizuführen.“

Von Tobias Peter/RND