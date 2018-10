Berlin

Während um 18 Uhr die erste Prognose auf den Bildschirmen erschien, herrschte im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin Totenstille. Die CDU muss in Hessen deutliche Verluste verkraften. Ein Aufatmen gab es jedoch, als deutlich wurde, dass eine schwarz-grüne Koalition nach der ersten Prognose mit einem Sitz weiter knapp möglich sein könnte und der amtierende Ministerpräsident Volker Bouffier sich damit im Amt halten könnte. Dennoch können sich im Laufe des Abend noch einige Verschiebungen ergeben, damit steht Schwarz-Grün auf der Kippe. Staatsminister Helge Braun sagte zum Ergebnis: Man müsse nicht darum herum reden, für die CDU sei das "ein schweres Ergebnis". Dennoch sei sie stärkste Partei in Hessen geworden. "Die Leute wollen, dass Volker Bouffier Ministerpräsident bleibt", sagte er. Die CDU werde die nächste Regierung anführen.

Angela Merkel hatte am Wahlwochenende den Blick schon mal weit nach vorne gerichtet, auf das Jahr der nächsten Bundestagswahl. Sie sei sicher, dass „wir in drei Jahren ein gutes Stück weiter sein werden“, sagte sie in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Es ging nicht um Hessen, nicht um das Umfragetief der CDU, nicht um ihre Zukunft als Kanzlerin und Parteichefin. Vor dem ovalen Tisch im Kabinettssaal des Kanzleramts sprach Merkel von der Integration von Flüchtlingen. Die zufällige oder aber sehr gezielt geplante Terminlage will es, dass die Kanzlerin am Montag einen Integrationspreis verleiht.

Es wirkte wie eine Art vorsorgliches Vermächtnis in Tagen, alles möglich schien in Berlin: der Bruch der Koalition, ein Aufstand in der CDU, der Rückzug Merkels aus ihren Ämtern.

Hoch nervös hat man in der CDU auf diesen Sonntag geblickt, Szenarien gewälzt und Wahrscheinlichkeiten abgewogen. Signale setzen, das gehörte auch dazu. Und schon alleine das war anders als in vergangenen Jahren, in denen Merkel ja auch immer wieder umstritten war. In der CDU-Führung, so schien es, sammelten sich die Truppen für einen möglichen Kampf. Bei einem dramatisches Absinken in Hessen, ein Verlust des Ministerpräsidentenamtes gar, werde eine Debatte um Merkel unausweichlich, hieß es. Aber auch sonst kann es Debatten geben. Für den nächsten Sonntag und Montag ist eine Klausurtagung der Parteispitze einberufen.

Landtagswahl „natürlich von Bedeutung für das, was in Berlin passiert“

Die möglichen Nachfolger positionierten sich: Gesundheitsminister Jens Spahn reiste durch Hessen, absolvierte vier Termine an manchen Tagen, ein Wahlkämpfer für Hessen und nebenbei möglicherweise in eigener Sache: Die Pflege von Kreisverbänden schafft Verbindlichkeiten. Die Landtagswahl sei „natürlich von Bedeutung für das, was in Berlin passiert“, sagte er und forderte mehr offene Debatten in der Politik.

Wolfgang Schäuble, Ex-Finanzminister und jetzt Bundestagspräsident, brachte sich durch ein Interview in Erinnerung als möglicher Übergangskandidat für eine Regierung ohne Merkel. Die Jamaika-Verhandlungen vom vergangenen Jahr ließen sich dann ohne Merkel jederzeit wieder aufnehmen, lockte FDP-Chef Christian Lindner und manche CDU-Spitzenpolitiker nickten zufrieden. Auch für eine Minderheitsregierung - also die Union alleine mit jeweils nach Anlass zu besorgenden Mehrheiten - sei Schäuble mit seiner Erfahrung geeignet. Für den 76-Jährigen, der schon unter Helmut Kohl Minister war und sich als dessen Nachfolger gesehen hatte, wäre es eine späte Erfüllung einstiger Ziele.

Vize-Parteichef Thomas Strobl, ein Landsmann und zudem Schwiegersohn Schäubles, hatte schon nach der bayerischen Landtagswahl die Jamaika-Option ins Gespräch gebracht.

An Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die über Jahre hinweg als Ersatzkandidatin gehandelt wurde, scheint die Zeit mittlerweile vorbei gegangen zu sein.

Annegret Kramp-Karrenbauer drohte mit Neuwahlen

Und dann ist da noch Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Generalsekretärin, die in der Partei als wahrscheinliche Gewinnerin gilt, sofern der Gegenkandidat Spahn heißt, platzte zum Ende der Woche mit einer deutlichen Aussage in die Andeutungstaktiererei ihrer Parteikollegen.

„Sollte die Regierung jetzt auseinanderbrechen, wird es auf Neuwahlen herauslaufen“, verkündete sie. Es war eine Absage an alle Spekulationen über Jamaika- und Minderheitsregierungen, mithin wohl auch an Schäuble. Anders als Merkel hat Kramp-Karrenbauer gute Erfahrungen mit Neuwahlen: Sie schmiss vor einigen Jahren als saarländische Ministerpräsidentin die FDP aus der Regierung, die dann angesetzten Neuwahlen gewann die CDU klar. Merkel hatte Kramp-Karrenbauer damals abgeraten. Sie hat das Jahr 2005 vor Augen, als die SPD mit ihrem Bundeskanzler Gerhard Schröder nach einer verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Neuwahlen im Bund ansetzte - und verlor. Es war der Beginn der Ära Merkel.

Merkel will nicht jede Landtagswahl zu einer Bundestagswahl hochstilisieren

Die hat vor der Wahl versucht abzuwiegeln. Man dürfe nicht jede Landtagswahl zu einer Bundestagswahl hochstilisieren, sagte sie dem Hessischen Rundfunk. Sie jedenfalls hoffe „auf einen erfreulichen Abend. Eine Afrika-Konferenz steht dann in dieser Woche auf ihrem Terminplan, eine Reise in die Ukraine und eine gemeinsame Kabinettssitzung mit der polnischen Regierung in Warschau.

Ableiten könne man daraus nichts, sagt ein Parteivorstandsmitglied: „Merkel war schon immer für Überraschungen gut.“

Merkel selbst hat gerade noch einmal gesagt, eine Nachfolge sei ohnehin nicht zu regeln. „Die Partei wird ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen“. Es gebe ja viele Jüngere, die „eines Tages da sein werden“. Eines Tages, wann auch immer das ist. In der CDU heißt es, wenigstens den Tag werde Merkel selbst bestimmen wollen.

Am Samstag vor der Wahl ist Merkel noch schnell in Istanbul gewesen, um über eine Lösung für Syrien zu verhandeln. Zu den frei werdenden Posten gehört das des Syrienbeauftragten der Uno. Der derzeitige Beauftragte Staffan de Mistura hat vor kurzem überraschend angekündigt, im November aufzuhören.

Von Daniela Vates/RND