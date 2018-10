Berlin

Andrea Nahles hatte es in den Tagen vor der Wahl selbst gesagt: Die hessische SPD habe gekämpft, den Rücken durchgedrückt und keine Fehler gemacht – der Gegenwind sei von der Bundesebene gekommen. Da ist erstens einiges dran und zweitens wollte die SPD-Bundesvorsitzende auf diese Weise den hessischen Spitzenkandidaten Thorsten-Schäfer Gümbel stärken. Drittens war damit aber von Anfang an klar, dass Nahles mit dem Ergebnis in Hessen ein großes Problem ins Haus stehen könnte. Nahles wusste: Je schlechter das Ergebnis der SPD ausfallen würde, je mehr Prozentpunkte die Partei im Vergleich zum letzten Ergebnis in Hessen verlieren würde, desto härter dürfte die Debatte über das bundespolitische Erscheinungsbild der Sozialdemokraten ausfallen. Und über die große Koalition.

Nun steht fest: Die SPD hat bei der Landtagswahl in Hessen drastisch verloren. Thorsten-Schäfer Gümbel sprach von einem "schweren und bitteren" Abend. "Wir haben nicht ansatzweise das erreicht, was wir erreichen wollten", sagte er am Abend. Nach dem derzeitigen Stand habe die SPD das schlechteste Ergebnis seit 1946 eingefahren. Was das für die hessische Politik bedeute sei derzeit noch nicht absehbar.

Vor der Wahl galt für Andrea Nahles dasselbe wie für einen Trainer in der Fußball-Bundesliga: Das schlechte Ergebnis ist ein umso größeres Problem, wenn das Team in Spielen zuvor bereits eine Klatsche bekommen hat. Das Ergebnis der Bayern-Wahl vor zwei Wochen war vernichtend für die Sozialdemokraten: weniger als zehn Prozent, nur noch Platz fünf hinter Grünen, AfD und Freien Wählern. Wer so verliert, gerät zwangsläufig unter Druck.

Todesängste in der SPD

Die schlechten Umfragewerte in den vergangenen Wochen haben zumindest den Effekt gehabt, dass die SPD auf einen deutlichen Verlust an Prozentpunkten mehr als vorbereitet war. Eine psychologisch wichtige Frage für die Sozialdemokraten war, ob sie in Hessen vor den Grünen liegen würden. Dass in Bayern die Grünen als die echten CSU-Herausforderer galten, dass die Partei mit Robert Habeck und Annalena Baerbock an der Spitze auch in bundesweiten Umfragen an der SPD vorbeigezogen ist – das alles weckt Todesängste in der SPD. Sie will ja ihrem Anspruch nach immer noch Volkspartei sein. Doch woran erkennt man das eigentlich noch, außer daran, dass sie überall gleichmäßig verliert? Solche Fragen stellen sie längst schon in der SPD selbst.

Mehr als ein Jahr nach der Bundestagswahl befinden sich die Sozialdemokraten in einer überaus schwierigen Lage. Sie haben zwar wichtige sozialdemokratische Inhalte im Koalitionsvertrag verankert: vom Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit über die Wiedereinführung gleicher Beiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Krankenversicherung bis hin zu einem Rentenpaket, das die Handschrift der Parteivorsitzenden Nahles trägt. Doch alle diese inhaltlichen Punkte sind in der Regierungsarbeit bisher vom Streit über die Flüchtlingspolitik und aggressiven Auseinandersetzungen zwischen CDU und CSU überlagert worden.

Nahles’ eigene Autorität in der Partei ist seit der Koalitionskrise um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen schwer angeschlagen. Zur Begeisterung der eigenen Parteibasis hatte Nahles die Ablösung Maaßens gefordert. Beim Krisengipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer ließ sie sich dann aber auf einen Deal ein, bei dem Maaßen zwar an der Spitze der Behörde weichen sollte, Seehofer ihn aber zugleich zum Staatssekretär befördern wollte. Das verstand kaum jemand: weder in der Partei noch in der Bevölkerung. Nahles schwenkte um und bestand auf Nachverhandlungen. Doch der Imageschaden blieb.

Kleine Unterschiede im Wahlergebnis von großer Bedeutung

Die Hoffnung, auf die Andrea Nahles sich vor der Landtagswahl in Hessen stützen konnte, bestand darin, dass Politik – gerade in Zeiten, in denen der Wähler so launisch ist – doch meist komplizierter ist als das Ergebnis eines Fußballspiels. Gewinnen kann verlieren, verlieren kann gewinnen bedeuten – wenn es einem Politiker trotz einem schlechten Ergebnis gelingt, ein Regierungsbündnis unter seiner Führung zu bilden. Für die hessische SPD lag die Hoffnung auf das Regieren vor der Wahl vor allem in der Möglichkeit von Rot-Rot-Grün oder auch einer Ampel-Koalition mit Grünen und FDP.

Damit war klar: Kleine Unterschiede im Wahlergebnis könnten große Auswirkungen darauf haben, wie das Ergebnis bundespolitisch ausgedeutet werden würde. Die Zustimmung von zwei Dritteln beim SPD-Mitgliederentscheid zur großen Koalition im Bund war ein Vertrauensvorschuss für die Parteispitze. Der ist bei vielen Mitgliedern aufgebraucht. Andererseits könnten ein Bruch der großen Koalition und Neuwahlen angesichts der Umfragen existenzbedrohend für die SPD sein.

In der Partei gibt es insbesondere im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen starke Kräfte, die ihren Frieden mit der großen Koalition im Bund nicht gemacht haben. In der Bundestagsfraktion dürften viele dazu mahnen, die Ruhe zu bewahren – schon aus Angst um das eigene Mandat. Der Unmut über Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles ist dort zuletzt allerdings gewachsen. Viele kritisieren: Nahles fehle, wie auch Vize-Kanzler Olaf Scholz, das „Verkäufer-Gen“, die Fähigkeit, die SPD gut nach außen darzustellen. Debatten über das Wahlergebnis in Bayern seien in der Fraktion abgewürgt worden: mit Verweis darauf, dass vor der Hessen-Wahl auch nach außen hin Ruhe herrschen müsse. Dieses Argument ist nun Vergangenheit.

Von Tobias Peter/RND