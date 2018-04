Lassen sich solche Taten vorhersehen?

Berlin. Früherkennung rettet Leben – dieser Satz ist so schlicht wie wahr, dass er gern Gesundheitskampagnen vorangestellt wird. Krankenhäuser, Krankenkassen und medizinische Fachgesellschaften werben mit ihm für den baldigen Arztbesuch, auch wenn es gerade nirgends zwickt und drückt. Früherkennung und Prävention gehören seit Langem zum Standard in der Medizin – jedenfalls wenn es um körperliche Erkrankungen geht.

Was aber ist mit Störungen, die sich nicht ertasten oder mit Röntgensignalen abbilden lassen? Gibt es seriöse Verfahren, die seelische Auffälligkeiten noch vor ihrer Entstehung, vor ihrem Ausbruch und vor möglichen fatalen Folgen für den Betroffenen und dessen Umwelt aufspüren können?

Zur Persönlichkeit des Amokfahrers von Münster gibt es erst wenig Informationen. Man weiß vor allem, was er nicht war: kein Islamist, kein Mitglied eines sonstigen Netzwerks, das Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung seiner politischen Ziele betrachtet. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass der 48-jährige Designer Jens R. ein Einzeltäter war; ein der Münsterschen Polizei durchaus bekannter Kleinkrimineller mit psychischen Auffälligkeiten.

Die Suche nach dem Muster hat begonnen

Es bedarf keiner psychiatrischen Fachausbildung, um zu dem Schluss zu gelangen, dass mit einem Menschen, der sich und andere in einer spektakulären Aktion in den Tod reißen möchte, etwas nicht stimmt. Etwas, das sich wie ein Muster durch die Biografien von Amokläufern zieht.

Tim K., der Amokläufer von Winnenden. Der Pilot Andreas Lubitz, der den Germanwings-Flug 9525 in den französischen Alpen zerschellen ließ. David S., der von rechtsextremistischen Motiven geleitete Amokschütze vom Olympia-Einkaufszentrum im Juli 2016. So unterschiedlich der Tathergang, so grundverschieden die Motive der Täter waren – ihre Vorgeschichten weisen in der Rückschau einige Überschneidungen auf. Eben Merkmale aus dem Leben eines Amokläufers.

„Einige Amoktäter lassen vor ihrer Tat bei ihnen nahestehenden Personen oder im Internet durchsickern, dass sie eine Tat begehen wollen“, sagt der Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick. Weitere Merkmale umfassen die Ausarbeitung eines Tatablaufplans, ein ausgeprägtes Interesse an Gewalt, Waffen und gewaltverherrlichenden Medien, Aggressivität, eine depressive Symptomatik, Suizidgedanken. Und es sind so gut wie ausnahmslos Männer, die einen erweiterten Suizid begehen. Meist in jungen Jahren.

„Die Systeme, die Warnsignale wahrnehmen, haben sich schon sehr verbessert“: Konfliktforscher Andreas Zick. Quelle: Universität Bielefeld

„In den letzten Jahren haben sich Systeme, die Warnsignale wahrnehmen, schon sehr verbessert. Das gilt insbesondere für Schulen, in denen es ein gutes Vorwarnsystem und Regelwerk für den Ernstfall gibt“, sagt Zick. Zudem seien Psychologen, Psychiater und Sicherheitskräfte besser geschult, Risiken bei Personen, die sie betreuen, einzuschätzen. „Es hat einige Verhinderungen von Taten gegeben“, betont der Gewaltforscher. Es klingt merkwürdig, aber: Mit jeder Tat wächst die Wahrscheinlichkeit, eine weitere zu verhindern. „Wir müssen jetzt abwarten, welche sozialen Netzwerke der Täter hatte, welche Hinweise es auf Ankündigungen und Tatplanungen gab und woher die Waffen stammen“, sagt Zick mit Blick auf den Amokfahrer von Münster. „Aus den Analysen lassen sich Risikoeinschätzungen verbessern“, sagt Zick.

Seit einiger Zeit aber arbeitet insbesondere die Psychiatrie an Vorbeugemaßnahmen gegen die Entstehung und Verstetigung von seelischen Störungen, die in schweren Gewalttaten münden können. In langfristig angelegten Studien spüren Forscher genetische, biologische und psychosoziale Faktoren auf, die einer Aggressionssymptomatik zugrunde liegen können, allem voran in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ziel ist es, daraus präventive Maßnahmen abzuleiten.

Stress, Sucht- und Gewalterfahrungen in der Kindheit

Oft sind das Stress-, Sucht- und Gewalterfahrungen in früher und frühster Kindheit, die aggressives, antisoziales Verhalten befördern. Den Schluss, wonach alle Täter früher einmal Opfer waren, lässt die Statistik allerdings nicht zu. Und auch vor einem anderen Trugschluss warnen Psychiater und Selbsthilfegruppen immer wieder: Gewalttaten sind Straftaten und nicht per se Symptome psychischer Störungen. Die Sorge vor einem Generalverdacht gegen psychisch labile Menschen ist nach medial breit berichteten Amokläufen groß.

Der Fall des Jens R. wirft jedoch auch ein Schlaglicht auf ein bisher möglicherweise unterschätztes Problem: Jens R. führte in seinem Wagen in Münster eine scharfe Waffe mit sich, mit der er sich im Anschluss an die Todesfahrt das Leben nahm. „Mit dem Blick auf die Waffen scheint das Warnsystem entweder nicht funktioniert oder sogar versagt zu haben“, sagt Gewaltforscher Zick. „Es kann nicht sein, dass psychisch hoch belastete Personen Waffen besitzen.“

