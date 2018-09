Berlin

Das jüngste Berliner Koalitionsdrama steuert auf eine Entscheidung zu. Wird Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen gegen den Willen von Innenminister Horst Seehofer (CSU) abgesetzt? Überlebt dies die Koalition? Die SPD ist in den vergangenen Tagen nicht müde geworden, die Absetzung Maaßens zu fordern. Seehofer sieht dagegen keinen Grund für dessen Entlassung. Am Montag hieß es aus der Koalition, es werde an einer Kompromisslösung gearbeitet. Mutmaßlich an einer, bei der möglichst viele der Beteiligten ihr Gesicht wahren. Um 16 Uhr treffen sich Andrea Nahles (SPD), Horst Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Krisengespräch. Dort wird eine Entscheidung in der Causa Maaßen erwartet.

Die Entwicklungen im Liveblog:

+++ 11:10 Diese Auswege gibt es aus der Affäre Maaßen +++

Derzeit sind nur drei Handlungsmöglichkeiten denkbar, um die Affäre Maaßen zu beenden: Eine Analyse von RND-Korrespondent Jörg Köpke.

+++ 10.30 Uhr – CDU-Politiker geben Maaßen Rückendeckung +++

Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen am Nachmittag geben CDU-Politiker Maaßen demonstrativ Rückendeckung. Nicht die Union, sondern die SPD habe das Vertrauen in Maaßen verloren, das sei natürlich ein Problem für die Koalition, sagte der Innenpolitiker Patrick Sensburg im ARD-„Morgenmagazin“. Maaßens Interview-Äußerung über die Vorfälle in Chemnitz sei „nicht glücklich“ gewesen. „Die ganzen anderen Vorwürfe gegen Herrn Maaßen halte ich für falsch. Von daher glaube ich nicht, dass er zurücktreten sollte.“

Für den CDU-Rechtspolitiker Heribert Hirte geht es lediglich um den Stil einer Äußerung eines Behördenchefs. „Ob man dann diese Aussagen zum Gegenstand von personellen Veränderungen macht oder nicht, das wird die Bundeskanzlerin zu entscheiden haben. Ich glaube heute, dass es ganz sicher nicht, also mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu entsprechenden Konsequenzen kommen wird“, sagte der Vizevorsitzende des Bundestagsrechtsausschusses im RBB-Sender Radio eins. „Die SPD hat sich mit ihrer Kritik an Herrn Maaßen sicher etwas verrannt, indem sie dies zu einer Koalitionsfrage hochstilisiert hat. Es ist sicher keine Koalitionsfrage.“

Von RND/dpa/ngo/lf