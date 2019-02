Außenminister Maas hatte im Sommer vergangenen Jahres den Begriff „Allianz der Multilateralisten“ in die außenpolitische Debatte gespeist. In München will er dieser Allianz von Staaten, die auf eine regelbasierte Weltordnung mit geachteten Institutionen im Dienste des freien Handels, der Rüstungskontrolle, Friedenssicherung und des Umweltschutzes setzen, Kontur verleihen.



„Verbindlichkeit in der internationalen Politik, Multilateralismus – das ist für uns kein Selbstzweck. Sondern die Voraussetzung für unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und die Zukunftsfähigkeit Deutschlands und Europas“, sagt Maas in den Saal.



Und richtet schon wieder das Wort ans Weiße Haus, ohne seinen Bewohner beim Namen zu nennen: „Das Label ,Multilateralist‘ taugt nicht zum Kampfbegriff. Der Atlantik trennt uns nicht in Multilateralisten hier und Nationalisten dort.“