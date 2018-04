Macrons Baum ist spurlos verschwunden

Washington. Für seinen Staatsbesuch in den USA hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron etwas Ungewöhnliches im Gepäck: eine junge Eiche von einem Gefechtsschauplatz aus dem Ersten Weltkrieg. Das Geschenk an US-Präsident Donald Trump solle die Dankbarkeit an die USA ausdrücken, die Opfer für Frankreich gebracht hätten, sagte der 40-Jährige.

Gemeinsam pflanzten Macron und Trump den Baum am Montag auf den Südrasen des Weißen Hauses. Mit dabei waren auch die Ehefrauen der Präsidenten, Brigitte Macron und Melania Trump.

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN