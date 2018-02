Martin Schulz gibt sofortigen Rücktritt bekannt

Berlin. Martin Schulz sagte im Willy Brandt Haus: „Ich habe das Präsidium und den Parteivorstand darüber informiert, dass ich mit dem heutigen Tag vom Amt des SPD-Vorsitzenden zurücktrete. Ich habe das Amt gern ausgeübt, aber ich wollte mit meinem Rücktritt den Blick wieder auf den Koalitionsvertrag lenken. Das ist ein guter Koalitionsvertrag. Darauf kann die SPD bauen. Die SPD braucht eine organisatorische, personelle und programmatische Erneuerung. Ich möchte beitragen dazu, dass Personaldebatten zum Ende kommen.“

Kommissarisch, so spiegel online, solle bis dahin Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz das Amt übernehmen.

Weiter sagte Schulz: „Der Rücktritt löst die Notwendigkeit eines Sonderparteitag aus, der am 22. April in Wiesbaden stattfinden wird. Dazu gab es einen einstimmigen Beschluss des Präsidiums, Andrea Nahles zu nominieren. Ich gehe davon aus, dass der Vorstand das bestätigen wird.“

„Für mich ist es die letzte Ansprache an Sie. Es ist schon auch bisweilen ein schwieriges Amt. Ich scheide ohne Bitterkeit und Groll aus diesem Amt. Ich habe in diesem Amt Höhen und Tiefen erlebt, wie man es selten in der Politik erlebt. Aber die Zeit wird die Wunden heilen.

Die SPD wird mit Andrea Nahles an der Spitze und mit der Zustimmung der Partei die Partei zu alter Stärke zurückzuführen.“

Von RND