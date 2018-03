Merkel gibt Regierungserklärung ab

Berlin. Zu Beginn ihrer Regierungserklärung erinnerte die Kanzlerin noch einmal an das zentrale Thema der vergangenen Legislatur, der Flüchtlingskrise und an die Polarisierung, die die Bevölkerung trennend durchzieht. Sie erklärte erneut, dass die Aufnahme ein Akt der Menschlichkeit gewesen sei. Merkel stellte die Entwicklung in Syrien in einen Zusammenhang mit dem Arabischen Frühling. Allerdings vermied es die Kanzlerin, eine moralische Schuld des Westens an dem hemmungslosen Morden in Syrien ausdrücklich zu formulieren, kritisierte auch das Vorgehen der Türkei in Afrin. Sie verteidigte aber trotz aller Kritik auch den Deal mit Ankara, was die Unterbringung von Flüchtlingen dort betrifft. Die Kanzlerin schlug dann den Bogen zur Grenzsicherung im Schengenraum. Eine Notlage wie 2015 dürfe sich niemals wiederholen.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ sei der Kern unseres Zusammenlebens. Die Menschen erwarteten zu Recht, dass diese Maxime auch überall durchgesetzt werde, sagte Merkel und erläuterte so die Neueinstellung von 15.000 Polizisten. Der Islam sei inzwischen ein Teil Deutschlands geworden, stellte die Kanzlerin mit Blick auf die 4,5 Millionen meist Friedliebenden und Gesetzestreuen Bürger muslimischen Glaubens im Land. „Wir als Bundesregierung wollen Spaltungen jeder Art in unserer Gesellschaft verhindern.“ Der übergroße Wohlstand müsse allen zugute kommen, sagte Merkel und kam so über das Stichwort Zusammenhalt auf die Keimzelle jeglichen Zusammenhalts, die Familie. Wie im Koalitionsvertrag ihrer dritten großen Koalition erläutert, stellte die Kanzlerin Projekte zur Entlastung von Familien in den Vordergrund.

Genauso dürften die geplanten EU-Reformen und die internationalen Herausforderungen etwa durch US-Präsident Donald Trump oder dessen russischen Kollegen Wladimir Putin eine Rolle spielen.

Für die Generalaussprache zur Rede Merkels sind zweieinhalb Stunden vorgesehen. Mit Spannung wird erwartet, wie sich die AfD positioniert. Die Rechtspopulisten können als größte Oppositionsfraktion als erste auf die Kanzlerin reagieren. In der bis Freitag dauernden Plenarwoche sollen auch die Ministerinnen und Minister des neuen Kabinetts Merkel in eigenen Regierungserklärungen ihre zentralen Vorhaben vorstellen. Am Mittwoch stehen beispielsweise das Außen-, das Verteidigungs- und das Entwicklungsministerium auf der Tagesordnung.

Die Regierungserklärung Zu Beginn ihrer Amtszeit geben Bundesregierungen traditionell eine Regierungserklärung ab. Zuerst spricht die Bundeskanzlerin: Sie beschreibt die Pläne der neuen Regierung in den Grundzügen. Danach stellen auch die Minister ihre Konzepte vor. Auf jede einzelne Erklärung folgt eine Aussprache, in der die Parteien zu den Plänen Stellung beziehen. Im Laufe der Amtszeit können die Kanzlerin oder die Minister auch weitere Regierungserklärungen abgeben, wenn es dafür einen wichtigen Anlass gibt. Im Gedächtnis blieb vor allem die erste Regierungserklärung von Kanzler Willy Brandt. Er versprach 1969: „Wir wollen mehr Demokratie wagen.“

