Berlin

Friedrich Merz hat als einer der Bewerber um den CDU-Vorsitz eine Debatte über das deutsche Asylrecht gefordert. Deutschland sei das einzige Land auf der Welt, in dem es Individualrecht auf Asyl gebe, sagte Merz während der dritten CDU-Regionalkonferenz am Mittwoch im thüringischen Seebach bei Eisenach. Man müsse darüber reden, ob dieses Asylrecht so fortbestehen könne, betonte Merz.

„Wir müssen irgendwann einmal eine große öffentliche Debatte darüber führen, ob man einen gesetzlichen Vorbehalt ins Grundgesetz schreibt.“ Seiner Ansicht nach sei eine europäische Lösung beim Thema Migration sonst nicht möglich.

Merz gegen beitragsfreie Kitas

Merz hat sich in Seebach zudem gegen eine generelle Beitragsfreiheit von Kitas ausgesprochen. „Das ist in Wahrheit eine gewaltige Umverteilung von unten nach oben“, sagte der frühere Unionsfraktionschef während einer CDU-Regionalkonferenz im thüringischen Seebach bei Eisenach.

Er fragte konkret, warum diejenigen, die es sich leisten können, nicht auch einen Beitrag zahlen sollten. Er könne daher dem „Versprechen, dass alles immer kostenlos sein muss, relativ wenig abgewinnen“, betonte Merz. Zudem sprach sich der Kandidat für den CDU-Vorsitz für Wahlfreiheit der Eltern aus, ob sie ihre Kinder in eine Kita schicken. „Dieser Staat hat nicht das Recht, den Eltern vorzuschreiben, wie die Kinder in den ersten Lebensjahren leben.“

Acht CDU-Regionalkonferenzen

Bis zum CDU-Parteitag am 9. Dezember, an dem die Partei ihren neuen Vorsitzenden wählt, nehmen die Kandidaten an insgesamt acht Regionalkonferenzen teil. Außer Friedrich Merz gelten Gesundheitsminister Jens Spahn und Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer als Favoriten für das Amt.

Von RND/dpa/lf