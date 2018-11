Die ukrainische Regierung hat nach dem Zwischenfall im Meer vor der Halbinsel Krim seine Streitkräfte in volle Kampfbereitschaft versetzt. Russland wertet das Vorgehen in Kiew als Wahlkampftaktik. Der UN-Sicherheitsrat hält die Lage für briant: Er kommt am Montag in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.