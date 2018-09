Berlin

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert mehr Mittel für Freiwillige in der Entwicklungszusammenarbeit. „Ich würde unseren Freiwilligendienst „weltwärts“ gerne in den nächsten Jahren weiter ausbauen und damit ein starkes Zeichen für Weltoffenheit in Deutschland setzen. Notwendig dafür ist, dass das Parlament weitere Mittel für den Haushalt 2019 zur Verfügung stellt“, sagte Müller dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der Freiwilligendienst sei ein lebendiges Zeichen für Engagement und Vielfalt. „In den letzten zehn Jahren haben sich 40.000 junge Menschen entschieden, hinaus in Entwicklungsländer zu gehen, dort am Aufbau der Länder mitzuwirken und mit vielen Erfahrungen und neuen Ideen nach Deutschland zurück zu kommen“, so der CSU-Politiker weiter.

Nach Ministeriumsangaben arbeiten die Freiwilligen vor allem in Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, im Bereich Kultur und Sport und unterstützen etwa Kinder und Jugendliche. Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst für junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 28 Jahren war 2008 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ins Leben gerufen geworden. Ziel ist es, durch das Arbeiten und Leben in Entwicklungsländern „die Kultur des Gastlandes kennen zu lernen, globale Zusammenhänge besser zu verstehen und Impulse für ein Engagement nach der Rückkehr zu erhalten“. Am Freitag ist in Berlin ein Festakt zum zehnjährigen Jubiläum des Freiwilligendienstes geplant.

Von Rasmus Buchsteiner/RND