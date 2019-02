Der aufgekündigte Abrüstungsvertrag INF interessiert das Publikum. "Wenn Russland keine INF-Gespräche durchführen will, was tun wir dann?", fragt ein Gast und will wissen, ob dann auch in Deutschland neue Mittelstreckenraketen stationiert würden.

Von der Leyen antwortet erstmal allgemein: "Wir müssen das gemeinsam entscheiden." Sie hoffe, dass Russland wieder an den Verhandlungstisch gebracht werden könne.

Außerdem müsse man überlegen, auch die Atommacht China einzubeziehen - und damit den Abrüstungsvertrag auszuweiten. "WIr müssen immer offen bleiben für Dialog", fordert die Ministerin. Die Frage der Stationierung bleibt offen.