Merkel kommt auf Flucht und Migration zu sprechen. Man habe im Vorfeld des Flüchtlingszuzugs des Jahres 2015 zu spät auf die Krisenanzeichen im Nahen und Mittleren Osten reagiert. Der Zuzug aus Afrika sei wiederum Ausdruck des Wohlstandsgefälles zwischen Europa und Afrika. Merkel äußert sich selbstkritisch zur bisherigen Afrika-Politik der Europäer.



Während Europa klassische Entwicklungspolitik betrieben habe, setze China in Afrika auf Investitionen. Man wolle in Zukunft die Förderung von Arbeitsplätzen und Perspektiven vor Ort forcieren. "Die Methodik der Entwicklungshilfe ist noch nicht so ausgearbeitet." Aber sie nimmt auch die afrikanischen Partner in die Pflicht. Afrika müsse sagen, was es will.