„Wir unterstützen die europäische Integration“, sagt Yang und tritt damit einem weiteren Vorwurf entgegen, den viele europäische Regierungen gegen China erheben. Mit seinen Investitionen in einzelne EU-Staaten trachte es danach, die EU zu spalten, heißt es oft. So sei inzwischen bei vielen Abstimmungen auf europäischer Ebene auf Ungarn und Griechenland, wo China in Schlüsselbranchen investiert, nicht mehr Verlass.



Yang aber beteuert auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass seiner Regierung viel an einer starken EU gelegen sei.