Rumäniens Präsident Johannis mahnt ein „verstärktes europäisches Engagement“ an. Zugleich warnt er in leisen Tönen vor einem Wettbewerb zwischen den europäischen Anstrengungen für eine gemeinsame Verteidigungspolitik und der Nato. Rumänien zählt in der Verteidigungszusammenarbeit zu den engsten Partnern der USA in Europa. Das US-Militär hat in Rumänien seine Raketenabwehr stationiert.