Schau an, in Stilfragen gibt es durchaus Parallelen zwischen der US-Regierung und der russischen. Ein Journalist der "Washington Post" fragt, wie Russland in Syrien verhindern wolle, dass das Assad-Regime gegen Zivilisten vorgehe. Lawrow erwidert: "Egal, welche Antwort ich gebe - Sie schreiben ja sowieso, was Sie wollen." Und nimmt die nächste Frage entgegen.