Schwerin

Die Idee der Ex-Polizistin und CDU-Politikerin Ann Christin von Allwörden, der Landespolizei eine Reiterstaffel zu geben, ist auf viel Kritik gestoßen. Statt Millionen für eine Reiterstaffel der Landespolizei auszugeben, sollte das Geld nach Ansicht der Linksfraktion im Landtag lieber für die Einstellung und Ausbildung von mehr Polizisten eingesetzt werden.

Die sicherheitspolitischen Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion hatte vorgeschlagen, eine solche Staffel aufzubauen und beim Landgestüt Redefin anzusiedeln. Der Einsatz von berittener Polizei sei vor allem bei Demonstrationen effektiv. Die Kosten beliefen sich auf zwei Millionen Euro.

Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Peter Ritter, meinte, über den Sinn einer solchen Staffel lasse sich polizeitaktisch streiten. Wichtiger wäre, den Einstellungskorridor der Polizei zu erweitern, denn die jetzt geplanten 150 Stellen reichten nicht, um den altersbedingten Abgang in den nächsten Jahren auszugleichen. Auch müssten an der Fachhochschule Güstrow mehr Polizisten ausgebildet werden. Nicht zuletzt bräuchten die Einsatzkräfte mehr Schutzwesten, und auch der polizeiärztliche Dienst müsse gestärkt werden.

Reiterstaffeln wurden nicht gebraucht

Auch der Koalitionspartner SPD sieht den CDU-Vorschlag kritisch. Der polizeipolitische Sprecher Manfred Dachner sagte, wenn nötig, könnten Reiterstaffeln aus anderen Bundesländern angefordert werden. Davon sei in den Vorjahren jedoch kein Gebrauch gemacht worden. Auch aus Redefin hätten die Pferde weite Transporte zu den Einsatzstellen zurückzulegen. Zudem sei eine Reiterstaffel bei Demonstrationen nur bedingt einsetzbar. Nicht umsonst habe das Land Berlin seine Staffel in diesem Bereich abgezogen und abgeschafft.

AfD fordert bessere Austattung von Polizisten

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Nikolaus Kramer, hält den Vorschlag für „deplatziert und ein reines Prestigeobjekt“. „Auch wenn Pferde bei besonderen Lagen einsetzbar sind, stehen die Kosten nicht in Relation zum Sicherheitsgewinn“, sagte er. Es müsse mehr Geld in die Sanierung von Polizeigebäuden und die Ausstattung der Polizisten gesteckt werden, ebenso in das Diensthundewesen.

Grünen wollen Drahtesel statt Pferde

Die nicht im Landtag vertretenen Grünen sprachen ebenfalls von einem Prestigeobjekt. Landesvorstandsmitglied Jana Klinkenberg sagte, Pferde in engen Innenstädten, in lauten und unübersichtlichen Situationen einzusetzen, sei zu gefährlich. Pferde seien Fluchttiere. Die Grünen empfahlen die Kooperation mit Reitbetrieben beziehungsweise die Investition in Fahrräder für die Polizei. Diese böten bei Patrouillen in Innenstädten nahezu alle Vorteile, die Pferde mit sich bringen könnten, seien aber berechenbar und verursachten deutlich weniger Folgekosten.

Von Allwörden sagte zu dem Parteienecho, dass zu dem Thema fast jeder eine Meinung zu haben scheint, deute sie als sehr erfreuliches Signal für Diskussionen im Parlament und seinen Ausschüssen.

RND/dpa/ka