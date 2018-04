Palästinenser verbrennen Hunderte Autoreifen

Gaza. Die Lage im Gazastreifen spitzt sich weiter zu – Hunderte Palästinenser haben am Freitag nahe der Grenze zu Israel Autoreifen verbrannt. Die neue Protestwelle sorgte bereits für erste Verletzte: Drei Palästinenser erlitten nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörde Schussverletzungen. Grund sollen Warnschüsse der israelischen Armee sein. Diese hatte die Gaza-Grenze nach dem Beginn der Proteste am Freitag zum militärischen Sperrgebiet erklärt, um Zivilisten besser vor der Bedrohungslage schützen zu können.

Palästinenser wollen sich mit Rauchwand schützen

Hinter dem Massenbrand steckt Kalkül: Mit dem Verbrennen der Reifen wollen die Palästinenser eine „Rauchwand“ erzeugen. Ziel ist es, Scharfschützen auf der israelischen Seite der Grenze die Sicht zu erschweren. Israels Armee aber wirft der im Gazastreifen herrschenden Hamas vor, sie wolle im Schutz der Rauchschwaden Anschläge an der Grenze verüben.

Als Vorbereitung auf mögliche Gewaltzausbrüche wurden Palästinenser im Gazastreifen zu Blutspenden aufgerufen. Der Rettungsdienst Roter Halbmond richtete nach eigenen Angaben an fünf Stellen nahe der Grenze Feldkliniken zur Behandlung von Verletzten ein.

Proteste sollen insgesamt 6 Wochen andauern

Die Hamas hatte vor einer Woche den „Marsch der Rückkehr“ gestartet, insgesamt sollen die Proteste sechs Wochen andauern. Beim schlimmsten Ausbruch der Gewalt seit 2014 sind bisher 22 Palästinenser ums Leben gekommen. Am Karfreitag waren bei Konfrontationen 18 Palästinenser getötet worden, zwei starben später an ihren Verletzungen. Bei Vorfällen im Grenzbereich am Dienstag und am Donnerstag gab es wiederum zwei Todesopfer. Israelische Soldaten schossen jedoch nach Armeeangaben gezielt auf palästinensische Rädelsführer - die meisten der Getöteten waren nach israelischen Angaben militante Palästinenser.

Palästinenser pochen auf „Recht auf Rückkehr“

Anlass der Proteste ist der 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser sehen sie als Katastrophe an, weil 1948 Hunderttausende Palästinenser fliehen mussten oder vertrieben wurden. Sie pochen auf ein „Recht auf Rückkehr“. Israel lehnt dies ab. Die Hamas wird von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft. Sie bestreitet das Existenzrecht Israels und fordert die gewaltsame Errichtung eines islamischen Palästinas vom Mittelmeer bis zum Jordan.

Von dpa/RND/lf