Berlin

Noch weiß man wenig über den Attentäter von Straßburg. Nur eines ist offenkundig: Die Parallelen zum Attentat von vor zwei Jahren in Berlin sind frappierend. Denn die Tat geschah auf einem Weihnachtsmarkt – wie seinerzeit auf dem Breitscheidplatz. Sie wurde offenbar von einem Mann ausgeführt, der polizeibekannt war und als Gefährder galt – wie seinerzeit jedenfalls zwischenzeitlich auch Anis Amri. Und schließlich ist dieser Mann wie Amri auf der Flucht. Bei den Hinterbliebenen des Breitscheidplatz-Attentats wird das alles neue Traumata auslösen oder alte wachrufen.

Zwar gilt die Terrorgefahr im Allgemeinen als weniger groß als 2016. Erst kürzlich hatte der Global Terrorism Index des Londoner Institute for Economics & Peace ergeben, dass die Zahl der Terrortoten weltweit zurückgegangen ist – und der Terror insbesondere in der islamischen Welt wütet. Der „Islamische Staat“ hat durch den Zerfall des selbst ernannten Kalifats in Syrien und dem Irak an Schlagkraft und Ausstrahlung verloren.

Ohnehin ist das Terrorrisiko seit jeher in Frankreich größer als in Deutschland – was auch mit der misslungenen Integration von Migranten in den Vorstädten des Landes zu tun hat. Nur: Das Risiko, das weniger von islamistischen Strukturen als von Einzeltätern ausgeht, ist immer noch da. Es lässt sich begrenzen. Aber es lässt sich nicht völlig ausschalten.

Der Breitscheidplatz von heute zeigt das exemplarisch. So wurde das Areal gegen einen neuen Anschlag mit einem Lastkraftwagen, wie Amri ihn beging, so umfassend gesichert wie noch nie. Doch dass jemand kommt und einfach um sich schießt, das können Stahl und Beton nicht verhindern – so wie in Straßburg.

Von RND/ Markus Decker