Das Rennen um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze der CDU geht in die entscheidende Phase. Am Donnerstag stellen sich die Kandidaten in der Lübecker Gollan-Werft auf der ersten von acht Regionalkonferenzen den Mitgliedern vor. Dazu erwartet die CDU rund 900 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Um den Posten an der Parteispitze kämpfen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sie werden zunächst den Mitgliedern ihre Konzepte für die Führung der Partei darlegen. Danach sind Fragen möglich. Über den CDU-Vorsitz entscheidet ein Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg.

Begrüßung durch Daniel Günther

Nach der Begrüßung durch den gastgebenden Landesvorsitzenden, Ministerpräsident Daniel Günther, haben die Bewerber zehn Minuten Zeit für ihre Präsentation. Die Reihenfolge wird ausgelost.

„Ich gehe davon aus, dass bei der Regionalkonferenz in Lübeck wirklich die gesamte Bandbreite der Aktuellen Themen angesprochen wird“, sagte der Kieler Regierungschef Günther der Deutschen Presse-Agentur. „Jetzt sollen sich die Mitglieder ein Urteil bilden.“ Günther hat noch nicht erklärt, welchen Bewerber er unterstützt. „Ich werde mich dazu zu gegebener Zeit äußern“, sagte er.

Knappes Rennen der Kandidaten erwartet

Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Roland Heintze rechnet mit einem sehr knappen Rennen bis zum Schluss. Die CDU habe allein mit den drei prominenten Kandidaten ein breites Personalangebot, um das sie andere Parteien sicher im Stillen beneideten. „Für die CDU ist dieser Ideenwettbewerb ein großer Gewinn, und ich habe in den letzten Tagen zum Beispiel zum Thema Steuerreform viele gute inhaltliche Impulse gehört“, sagte Heintze der dpa. „Für mich und auch die Wähler ist es wichtig, dass die Debatte sachlich und professionell mit dem notwendigen frischen Wind geführt wird.“

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokert erhofft sich von den drei Bewerbern für den Bundesvorsitz klare Ansagen zur künftigen Strategie seiner Partei für die neuen Länder. Einen Favoriten sieht Kokert derzeit nicht. Er rechne in Lübeck mit einer extrem spannenden Veranstaltung. „Die CDU ist derzeit die interessanteste Partei in Deutschland“, sagte Kokert.

Merz will einen Rechtsstaat, der einen selbstbestimmten Lebensstil ermöglicht. „Es darf nicht sein, dass dieser Rechtsstaat die Kontrolle verliert“, sagt er auch wenn wir die Grenzen gerne offen hätten. „Die Antworten von früher werden nicht mehr reichen“, sagt Merz, verweist auf die soziale Marktwirtschaft mit einem starken Staat, der aber unsere Volkswirtschaft nicht in der Bürokratie erstickt.

Seehofer kriegt von Merz sein Fett weg: „Das ist kein Umgang!“ sagt er darüber, wie Merkel beim CSU-Parteitag abserviert wurde. Das kommt an im Saal.

Merz: „Die CDU ist eine Volkspartei der Mitte. Wir verschieben sie nicht nach links, und wir verschieben sie nicht nach rechts. Die Bandbreite, die wir haben, ist größer als bei jeder anderen Partei in Deutschland. Keine andere Partei kann ein solches Spektrum an Wählerinnen und Wählern erreichen wie die christlich-demokratische Partei Deutschlands.“ (Applaus)

Merz: „Es macht richtig Spaß, wieder dabei zu sein!“ Er merke, was ihm in den letzten Jahren gefehlt hat (Raunen im Saal). Die CDU habe 18 Jahre Angela Merkel als Parteivorsitzende gehabt. „Wir alle sind dankbar für diese Zeit von Angela Merkel an der Spitze der CDU.“

„Es macht wieder Spaß, dabei zu sein.“ Friedeich Merz ist an der Reihe.

AKK erntet 38 Sekunden starken Applaus. Jetzt kommt Merz.

AKK betont ihre Erfahrung im Regieren und darin, Wahlen zu gewinnen. Dann versöhnlich: Am Tag eins nach dem Parteitag müsse es weiter gehen. „Der politische Gegner sitzt bei den anderen Parteien, niemals in den eigenen Reihen!“ Starker Beifall.

„Diese Debatten müssen wir als Partei führen“, sagt AKK, die anderen Parteien seien dazu derzeit nicht in der Lage. Aber: Zuerst Debatte in der Partei, und dann an die Umsetzung in der Regierung gehen.

Sicherheit ist ein wichtiges Thema, sagt AKK. Seite dem Herbst 2015 seien viele Menschen nicht mehr so sicher, dass die CDU die Prtei der Sicherheit sei. Sie schlägt vor, im Frühjahr alle zusammenzurufen, um zu klären, wie der Herbst 2015 zu deuten sei und was daraus für Lehren zu ziehen seien, damit die CDU wieder die Partei der inneren Sicherheit werde (großer Applaus).

AKK: „Wir dürfen nicht bange sein. Wir wollen, dass unsere Kinder und Enkel mindestens genauso gut leben können wir wir.“

AKK: 26 Prozent sind für uns kein Maßstab!

AKK spricht von Neustart und Erneuerung. Die Ankündigung von Angela Merkel, den Parteivorsitz abzugeben, „schafft Raum für Neues, für das nächste Kapitel“.

Jetzt wird die Reihenfolge ausgelost: AKK zieht die 1, Merz die 2, Spahn die 3.

Annegret Kramp-Karrenbauer wird von Günther begrüßt (Applaus), dann Friedrich Merz (großer Applaus) und Jens Spahn (Applaus). Er stellt bisher einen fairen Wettkampf fest. Günthers Appell: „Wer immer von euch am Ende gewinnt: Wir brauchen euch am Ende alle drei in verantwortungsvollen Positionen.“ (Heftiger Applaus)

Ministerpräsident Daniel Günther übernimmt die Begrüßung. „Das wird ein spannender Abend“, sagt er und stellt Aufbruchstimmung fest.

