Polizei nimmt Puigdemont in Deutschland fest

Flensburg. Der ehemalige Präsident von Katalonien, Carles Puigdemont, ist in Deutschland von der Bundespolizei verhaftet worden. Das Landeskriminalamt Kiel bestätigte die Festnahme. „Der Präsident ist in Deutschland festgenommen worden, als er die dänische Grenze überschritten hat“, teilte Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas mit. Der Politiker befand sich demnach auf dem Rückweg von einem Besuch in Finnland nach Belgien.

1. El president Carles Puigdemont ha estat retingut a Alemanya quan creuava la frontera des de Dinamarca, de camí cap a Bèlgica des de Finlàndia. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) March 25, 2018

Wie das LKA mitteilt, wurde Puigdemont um 11.19 Uhr von der Autobahnpolizei auf der A7 an der Grenze zu Dänemark aufgegriffen. Grundlage für die Festnahme sei ein europäischer Haftbefehl. Der 55-Jährige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Schleswig hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte am Freitag Strafverfahren gegen den Ex-Regionalchef der Katalanen und zwölf weitere Regionalpolitiker eröffnet. Gegen sieben ins Ausland ausgewichene Separatisten, darunter auch Puigdemont, wurden neue Haftbefehle erlassen. Im Zuge des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom Oktober ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Rebellion.

