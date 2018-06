Singapur

Das offizielle amerikanische Video zum Gipfel von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist jetzt auch im Internet zu sehen. Der vier Minuten und elf Sekunden lange Film, der zunächst nur Kim und einigen anderen Mitgliedern der nordkoreanischen Delegation gezeigt wurde, steht nun auf dem Facebook-Profil des Weißen Hauses. Darin wird Kim vor Augen geführt, wie er mit einem neuen Kurs - so wörtlich - zum „Helden seines Volkes“ werden könnte. Trump sagte zum Abschluss des Gipfels: „Ich glaube, er hat es gemocht.“

A STORY OF OPPORTUNITY FOR NORTH KOREA This is the video President Trump shared with Chairman Kim at the historical Singapore Summit.... Gepostet von The White House am Dienstag, 12. Juni 2018

Das Video - produziert von einer Firma namens „Destiny Pictures“ (in etwa: „Schicksalsbilder“) ist ganz im Stil eines Imagefilms aus der Geschäftswelt gehalten. Darin wird Nordkorea in bunten Farben eine große Zukunft aufgezeigt, untermalt von dynamischer Musik. Dazu wurden Schwarz-Weiß-Bilder gegengeschnitten, die die militärische Vergangenheit zeigen. Eine der Szenen, die die Zukunft symbolisieren sollen, stammt aus der Kuppel des Reichstags in Berlin.

„Zwei Männer, zwei Führer, ein Schicksal“

Aus dem Hintergrund ist eine ernste Männerstimme zu hören, die Kim ermahnt, eine „vielleicht einmalige Chance“ auch zu nutzen. An anderer Stelle heißt es: „Wird er in die Hand des Friedens einschlagen?“ Dann ist Trump zu sehen, wie er seine Hand in die Höhe hält. An anderer Stelle heißt es, von sieben Milliarden Menschen auf der Welt könnten „nur wenige Geschichte schreiben“. Und weiter: „Zwei Männer, zwei Führer, ein Schicksal“. Einmal taucht zusammen mit Trump auch Hollywood-Star Sylvester Stallone („Rocky“, „Rambo“) auf.

Trump berichtete nach dem Gipfel, dass die Amerikaner den Nordkoreanern den Film auf einem iPad gezeigt hätten. Er fügte hinzu: „Ich glaube, sie waren fasziniert davon.“ Falls dem so war, wird die Begeisterung nicht überall geteilt. Der US-Abrüstungsexperte Jon Wolfsthal sagte der britischen Zeitung „The Guardian“ mit Blick auf Trumps Zeit als Geschäftsmann: „Das ist genau die Art Video, die ein Immobilien-Entwickler potenziellen Kunden zeigt. Ich habe meine Zweifel, ob das den gewünschten Effekt hatte.“

Auf dem Facebook-Profil des Weißen Hauses hagelte es ebenfalls Kritik für das Video: „Ich dachte, es handelt sich um einen Satire-Film. Aber dann merkte ich, dass er vom Weißen Haus gepostet wurde. Ich kann gar nicht aufhören, den Kopf zu schütteln“, kommentiert eine Nutzerin das Video. „Sieht aus wie Propaganda“, schreibt eine andere. Unter den kontroversen Kommentaren fanden sich auch Fürsprecher des US-Präsidenten: Niemand habe etwas darüber gepostet, wie lebensverändernd das Treffen für die ganze Welt und die Geschichte gewesen sei, sprang eine Nutzerin Trump bei. „Bravo, Mr. President“, lobt sie das Video.

Von RND/dpa/are