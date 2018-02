Putin hat Husten

Berlin. Es ist amtlich. Wladimir Putin hat sich erkältet. „Der Präsident ist krank, er trinkt Tee“, verkündete der Pressesprecher des Kremls. Die Bürger wissen nicht mit dieser Nachricht umzugehen, das ist seine erste Erkältung seit 18 Jahren, er war immer in Topform, hat nicht einmal gehustet, nachts Eishockey gespielt, tagsüber auf Pferden geritten – und jetzt das. Sind es ausländische Geheimdienste, die das Land schwächen, ist es der innere Feind? Es gibt keine Tradition in Russland, die Gesundheit des Führungspersonals anzuzweifeln, das Land wurde schon einmal von Halbleichen und Invaliden geführt, die nicht mehr gerade stehen konnten, trotzdem waren sie offiziell kerngesund. Bis sie plötzlich starben, dann wurde „Schwanensee“ in voller Länge auf allen Kanälen gesendet.

Was Putin dazu gebracht hat, sich krankzumelden, da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, Syrien sei schuld. Dort wurden gerade mehrere Hundert schwer bewaffnete russische Touristen von amerikanischer Artillerie zerfetzt, als sie sich ein kurdisches Ölfeld aus der Nähe ansehen wollten. Angeblich hat Putin seinen US-Kollegen angerufen und ist gleich darauf krank geworden. Die anderen sagen, er sei gekränkt, dass Russland sich bei der Winterolympiade nicht richtig präsentieren dürfe, die Dritten behaupten, er mag nicht erklären, wieso er zum vierten Mal als Präsident kandidiert, obwohl im russischen Grundgesetz steht, dass jeder maximal zwei Amtszeiten haben darf.

Vielleicht aber hat er einfach zu lange kalt gebadet? Genau weiß es keiner, doch jeder versteht, er hat jede Menge Gründe, krank zu werden.

Unser Gastkolumnist Wladimir Kaminer ist gebürtiger Moskauer und Autor in Berlin. Quelle: imago

Von Wladimir Kaminer